Жители якутского посёлка Жиганск проведут 9 сентября местный референдум о полном запрете продажи алкоголя
Идея плебисцита одобрена областной избирательной комиссией.
В случае одобрения жителями Жиганск станет первым райцентром в Якутии, в котором введут сухой закон. Как отмечает ТАСС, в Якутии более 400 небольших населённых пунктов, уже в 180 из них действует запрет на продажу алкоголя. Там вопрос решался просто на общем сходе населения.
Комментарии4
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kir_pich_101 28 августа 2018 | 08:39
С таким названием села, отказаться от продажи водки не по пацански.
Значит местные самогонщики наварятся.
opiatnovyi63 28 августа 2018 | 08:49
Очередные глупости..Всё это уже было в Российской империи, в СССР , в нынешней России, во многих странах мира, но ...увы, заканчивалось плачевно.СС тяжелыми последствиями для экономики, граждан ..
irinakingsize1 28 августа 2018 | 08:50
Открываем кладовки и погреба, достаем самогонные аппараты....
Люди пьют от того, что им нечем заняться: безработица, нечем занять досуг,нет спортивных сооружений и др. или от депрессии (недостаточного счастья в жизни). А не от того, что алкоголь продают. Ну мы же привыкли грипп зеленкой мазать.....
cromwel 28 августа 2018 | 08:50
Пчелы пртив меда. Представляю с какими рожами придут согнанные мужики и опустив глаза будут бормоча под нос требовать непродавать им водку. А рядом жены будут пиная локтем кричать им: громче, громче говори, ирод проклятый!