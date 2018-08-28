Жители якутского посёлка Жиганск проведут 9 сентября местный референдум о полном запрете продажи алкоголя

Идея плебисцита одобрена областной избирательной комиссией.

В случае одобрения жителями Жиганск станет первым райцентром в Якутии, в котором введут сухой закон. Как отмечает ТАСС, в Якутии более 400 небольших населённых пунктов, уже в 180 из них действует запрет на продажу алкоголя. Там вопрос решался просто на общем сходе населения.