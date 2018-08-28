Сегодня Владимир Путин, возможно, объявит о смягчении пенсионной реформы
По крайней мере, об этом сообщали ранее некоторые СМИ, ссылаясь на информированные источники. Официально эта информация в Кремле не подтверждалась но и не опровергалась.
В рабочем графике президента сегодня посещение Омска и Новосибирска. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что глава государства осведомлён о митингах против пенсионной реформы.
Напомним, правительство предлагает повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин до 65.
Комментарии10
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luger_max_otto 28 августа 2018 | 08:36
Один черт, деяние антиконституционно и все причастные должны быть как минимум с концами убраны из власти.
Хутина- на пуй.
aleks50 Алексей Клубников 28 августа 2018 | 08:38
Вова скажет, что ограбит, но чуточку скромнее. Сути дела это не меняет.
vincenttt 28 августа 2018 | 08:40
Как видно грабить российских стариков в "смягчённом" варианте гопнику приятнее….
vilingrad 28 августа 2018 | 08:42
Часть нажитого непосильным трудом раздаст пенсам, накормит одним хлебом 50 тысяч голодных; раздаст благословения пригожинским мастерам художественного свиста. Патрика ждет явное просветление:)
vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 08:42
Скостит "двушечку" в месяцах?
Благодетель наш.
platonnekafrin 28 августа 2018 | 08:45
В бонус к вновь обретенному счастью на мероприятии будут продаваться (по кадастровой стоимости) мешочки с песком, по которому ходила нога президента. По заявлению Пескова песок в мешке при внутреннем приеме способен к разным чудесам, почти что как Песков, когда снаружи.
cromwel 28 августа 2018 | 08:46
Как христос-спаситель в белом появится вован. Это вторая часть спектакля. Еще третья будет. Наказание плохих бояр и оргазм народа. Далее буратины примут " реформу" и пахан удалиться под овации. Все.
shmuel63 28 августа 2018 | 08:50
А вчера должен был появиться на публике Дмитрий Медведев...
kazlevich1949 28 августа 2018 | 08:51
"Добрый следователь" своё слово скажет "подследственному"? Это в Тыве что - "Совет в Филях" был... Клоуны!
blahovdav 28 августа 2018 | 08:55
Свинопутики опять разведутся на старую игру в плохого-хорошего полицая??? А я еще с самого начала это предрекал. Плешивый дурашка-нужнго было поднять со старта планку выше, а потом опустить до 67 и лохторат бы зашелся в патриотическом экстазе и благодарнастях царю-спасителю...