Сегодня Владимир Путин, возможно, объявит о смягчении пенсионной реформы

По крайней мере, об этом сообщали ранее некоторые СМИ, ссылаясь на информированные источники. Официально эта информация в Кремле не подтверждалась но и не опровергалась.

В рабочем графике президента сегодня посещение Омска и Новосибирска. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что глава государства осведомлён о митингах против пенсионной реформы.

Напомним, правительство предлагает повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин до 65.