Группа неизвестных напала на воинский эшелон в Забайкалье

На предупреждения часового и выстрел в воздух они не отреагировали. В результате один из нападавших был убит, остальным удалось скрыться. Такую версию представляет пресс-служба Восточного военного округа. Между тем, местные СМИ утверждают, что на вокзале между военными и местными жителями произошёл конфликт. Два солдата получили ранения.