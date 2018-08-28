Группа неизвестных напала на воинский эшелон в Забайкалье
На предупреждения часового и выстрел в воздух они не отреагировали. В результате один из нападавших был убит, остальным удалось скрыться. Такую версию представляет пресс-служба Восточного военного округа. Между тем, местные СМИ утверждают, что на вокзале между военными и местными жителями произошёл конфликт. Два солдата получили ранения.
Комментарии11
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kir_pich_101 28 августа 2018 | 08:37
Как всегда лживо все, что от МО исходит.
Ждем фактов.
sedoff 28 августа 2018 | 08:38
Ополченцы Забайкальской народной республики защищаются от оккупантов?
alexsokol777 28 августа 2018 | 08:42
sedoff:
Чтоб появились ополченцы, сначала нужно устроить майдан, поубивать более 1000 человек в Москве, захватить Кремль...
Но до этого нужно, чтоб вместо Путина был какой-нибудь чмошник типа немцова, навального или касьянова прещидентом.
blahovdav 28 августа 2018 | 08:49
alexsokol777: Чтоб появились ополченцы, сначала нужно устроить майдан, поубивать более 1000 человек в Москве, захватить Кремль... \\\\\Поубивать 1000 человек.??? Путлеровская свинка не знает хронологию Майдана... С этой логикой путиноиды сожгли своих адептов в Одессе, дабы обвинить Украину??
vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 08:44
Духовность дошагала до Забайкалья.
irinakingsize1 28 августа 2018 | 08:44
РБК
\\Источник рассказал, что ранее у них произошел конфликт с военными в привокзальном кафе. В результате один из них напал на солдат с холодным оружием. Затем они побежали за военнослужащими к эшелону.\\
Высокие отношения у защитников с населением.
moisha_pid 28 августа 2018 | 08:44
Ну во-первых: - ранено не 2 а 3 человека (официальная информация МВД);
второе - конфликт произошел по вине пьяных гражданских лиц, один из которых напал на военнослужащего с ножом;
третье - действия часового законы.
Одно жалко, что часовой завалил только одного негодяя, а не всю эту пьяную кодлу.
И напоследок - лица напавшие будут вскоре задержаны и преданы суду.
blahovdav 28 августа 2018 | 08:51
moisha_pid: третье - действия часового законы.
Одно жалко, что часовой завалил только одного негодяя, а не всю эту пьяную кодлу. \\\\ Жаль, что в Крыму часовые подчинились преступному приказу из Киева не выполнять пункты Устава ГиК службы.... Глядишь у зеленых человечков отбилась бы желание гнать впереди себя гражданскую пьяную. кодлу...
polba 28 августа 2018 | 08:58
blahovdav: Совершенно с вами согласен, ведь в этом случае армия РФ уничтожила бы киевскую хунту и освободила Киев от свидомой бандеровской мерзоты ещё в 2014 году....
i_c_e 28 августа 2018 | 08:46
Возрождение лесных коммун? Или они и не исчезали?
jblack2 28 августа 2018 | 08:59
Часовому на то и дано оружие, чтобы применить его в случае опасности.
Он все правильно сделал.