Европейские политики начали обсуждать создание независимой от США платёжной системы
В частности, речь идёт о представителях Германии и Франции, передаёт Bloomberg. Инициатива призвана обезопасить бизнес ЕС от санкций Вашингтона, в том числе, против России и Ирана. К проекту могут быть привлечены центральные банки Франции и Германии.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
glotov 28 августа 2018 | 08:22
Логично. Обезьяна с долларом - это хуже, чем обезьяна с гранатой. А в случае Америки мы имеем дело и с тем, и с другим.
patrikk_1 28 августа 2018 | 08:25
Европейские политики начали обсуждать создание независимой от США платёжной системы...
Америка больше никогда не остановится, у них все конгрессмены с раком мозга. Необходимо избавляться от диктата Вашингтона.
drgonish 28 августа 2018 | 08:22
Все это блажь ротенбергов и распил бабла.
nikmart001 28 августа 2018 | 08:26
Да, прав был Хазин, идет таки раздел мира на новые экономические зоны, и империя доллара будет разрушаться. Вон уже и Европа пытается от доллара освободиться.
sasass 28 августа 2018 | 08:32
Россия пыталась сгнобить ЕС , а она подлянка стает на сторону России....)))
unprejudiced 28 августа 2018 | 08:36
Уже есть платежная система Мир, просто все к ней присоединиться. Пусть пендосы одни доживают свои последние дни в одиночестве в качестве изгоев с ненавистной всему человечеству зеленой бумагой с изображениями мертвых людей, которая печатается без контроля и не обеспечена реальными товарами.
polsan 28 августа 2018 | 08:55
unprejudiced: Пусть пендосы одни доживают свои последние дни в одиночестве в качестве изгоев с ненавистной всему человечеству зеленой бумагой с изображениями мертвых людей, которая печатается без контроля и не обеспечена реальными товарами.
А зачем тогда НБ скупает эту бумагу зелёную в таких количествах? ))
Вам бы в советники к Набиулиной, цены бы Вам не было. )) А то сидите тут на сайте, прозябаете, за гроши! ))
polsan 28 августа 2018 | 08:50
Технически для Европы это не сложное дело, но для многих европейских корпораций рынок США это почти 50% их экономики. И это понимают по обе стороны океана.