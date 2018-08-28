Министерство обороны предлагает разрешить новой бронетехнике ездить по общим дорогам
Отмечается, что это повысит эффективность выполнения гособоронзаказа и не приведёт к дополнительным расходам. Сейчас для испытаний на полигоны или для передачи в войска предприятия оборонки отправляют новые образцы техники различным транспортом, например, по железной дороге или по морю.
Комментарии16
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i_c_e 28 августа 2018 | 08:20
Давно пора. Что они, как не дома, куширями передвигаются.
Опять же дороги наши являются неплохой проверкой ходовых качеств боевой техники. Тоже экономия времени на испытаниях.
zor 28 августа 2018 | 08:30
i_c_e: i_c_e: Вы так верите в мощь новой российской бронетехники,что не боитесь пускать ее ездить по российским дорогам?
omichka 28 августа 2018 | 08:46
zor:
Я так за дороги больше беспокоюсь
yurhip 28 августа 2018 | 09:02
zor: он верит в мощь наших дорог - враг не пройдет.
sensei54 28 августа 2018 | 08:23
А кораблям разрешить отрабатывать стрельбу по ракете-мишени стоя у причалов.
irinakingsize1 28 августа 2018 | 08:37
sensei54: Это да, но меня другая мысль посетила. Вот возьмем ядерные ракеты.
Вот че они с ними прячутся? Народ даже не знает, точно испытали или блефуют? Надо шоб народ видел и, так сказать, на себе ощущал всю военную мощь власти.
luger_max_otto 28 августа 2018 | 08:27
Замечательная идея. При её реализации по этим дорогам никакое НАТО не проедет. Будут противотанковые дороги, ага.
gregor 28 августа 2018 | 08:28
Министерство обороны предлагает разрешить новой бронетехнике ездить по общим дорогам
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Ещё бы ..., напряжение населения нарастает ,. воры и жульё , власти т.есть , всё более ненавистны ,для нормальных людей , к телевизионным это не относится , надо ворью ,что военная техника стояла на каждой дороге в каждом селе и городке .
А то пока с Москвы отправят .пока они доедут пулять по населению .может быть поздно для ворья ,которые при власти .
Так что ездить по общим дорогам танкам и пушкам .... это подарок для недовольных ворами и жуликами .
ivanov356 28 августа 2018 | 08:29
Спрашивают разрешение?
imellendorf 28 августа 2018 | 08:31
Хм . На передвижение своим ходом по дорогам будет тратиться моторесурс.
vilingrad 28 августа 2018 | 08:32
это повысит эффективность выполнения гособоронзаказа"
Но понизит проходимость и так мало проходимых дорог.
irinakingsize1 28 августа 2018 | 08:33
Комменты -огонь.Это народ еще дремлет. К обеду все заценят идею. Перебегаешь дорогу перед танком, а он тра-та-та-та, шоб не перебегал....
vachek 28 августа 2018 | 08:37
А при движении по общим дорогам отрабатывать стрельбу по движущимся мишеням. Тогда и на полигонах сэкономить можно будет.
andy66 28 августа 2018 | 08:41
а ПДД внести поправки: имеет ли танк преимущества перед скорой при проезде перекрестка и правила буксировки Арматы на жестком буксире (сама она, как всем известно, не передвигается)
sasass 28 августа 2018 | 08:45
МО решило извести все дороги и вернуть Россию в 1812 год - как говаривал Наполеон , что в России нет дорог- есть только направления ....
cromwel 28 августа 2018 | 08:55
А в Воронеже посреди города нарисовать мишень и тренероваться отвечать на санкции.
А если серьезно, я представляю дтп с бтр. Аткрывается люк, вылезает бошка с похмелья и как Жванецкий спрашивает " сколько сколько?"