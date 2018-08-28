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08:15, 28 августа 2018

Министерство обороны предлагает разрешить новой бронетехнике ездить по общим дорогам

Отмечается, что это повысит эффективность выполнения гособоронзаказа и не приведёт к дополнительным расходам. Сейчас для испытаний на полигоны или для передачи в войска предприятия оборонки отправляют новые образцы техники различным транспортом, например, по железной дороге или по морю.

Комментарии

16

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i_c_e 28 августа 2018 | 08:20

Давно пора. Что они, как не дома, куширями передвигаются.
Опять же дороги наши являются неплохой проверкой ходовых качеств боевой техники. Тоже экономия времени на испытаниях.

zor 28 августа 2018 | 08:30

i_c_e: i_c_e: Вы так верите в мощь новой российской бронетехники,что не боитесь пускать ее ездить по российским дорогам?

omichka 28 августа 2018 | 08:46

zor:
Я так за дороги больше беспокоюсь

yurhip 28 августа 2018 | 09:02

zor: он верит в мощь наших дорог - враг не пройдет.

sensei54 28 августа 2018 | 08:23

А кораблям разрешить отрабатывать стрельбу по ракете-мишени стоя у причалов.

irinakingsize1 28 августа 2018 | 08:37

sensei54: Это да, но меня другая мысль посетила. Вот возьмем ядерные ракеты.
Вот че они с ними прячутся? Народ даже не знает, точно испытали или блефуют? Надо шоб народ видел и, так сказать, на себе ощущал всю военную мощь власти.

luger_max_otto 28 августа 2018 | 08:27

Замечательная идея. При её реализации по этим дорогам никакое НАТО не проедет. Будут противотанковые дороги, ага.

gregor 28 августа 2018 | 08:28

Министерство обороны предлагает разрешить новой бронетехнике ездить по общим дорогам
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Ещё бы ..., напряжение населения нарастает ,. воры и жульё , власти т.есть , всё более ненавистны ,для нормальных людей , к телевизионным это не относится , надо ворью ,что военная техника стояла на каждой дороге в каждом селе и городке .
А то пока с Москвы отправят .пока они доедут пулять по населению .может быть поздно для ворья ,которые при власти .
Так что ездить по общим дорогам танкам и пушкам .... это подарок для недовольных ворами и жуликами .

ivanov356 28 августа 2018 | 08:29

Спрашивают разрешение?

imellendorf 28 августа 2018 | 08:31

Хм . На передвижение своим ходом по дорогам будет тратиться моторесурс.

vilingrad 28 августа 2018 | 08:32

это повысит эффективность выполнения гособоронзаказа"
Но понизит проходимость и так мало проходимых дорог.

irinakingsize1 28 августа 2018 | 08:33

Комменты -огонь.Это народ еще дремлет. К обеду все заценят идею. Перебегаешь дорогу перед танком, а он тра-та-та-та, шоб не перебегал....

vachek 28 августа 2018 | 08:37

А при движении по общим дорогам отрабатывать стрельбу по движущимся мишеням. Тогда и на полигонах сэкономить можно будет.

andy66 28 августа 2018 | 08:41

а ПДД внести поправки: имеет ли танк преимущества перед скорой при проезде перекрестка и правила буксировки Арматы на жестком буксире (сама она, как всем известно, не передвигается)

sasass 28 августа 2018 | 08:45

МО решило извести все дороги и вернуть Россию в 1812 год - как говаривал Наполеон , что в России нет дорог- есть только направления ....

cromwel 28 августа 2018 | 08:55

А в Воронеже посреди города нарисовать мишень и тренероваться отвечать на санкции.
А если серьезно, я представляю дтп с бтр. Аткрывается люк, вылезает бошка с похмелья и как Жванецкий спрашивает " сколько сколько?"

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