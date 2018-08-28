Береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно «Палладий» на выходе из порт Пуссана
На борту танкера находятся 15 членов экипажа. Как сообщает ТАСС, о ситуации проинформировано представительство МИДа вол Владивостоке. Ещё в начале лета моряки жаловались, что работодатель не выплачивает им зарплату.
Комментарии6
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andre_klimov 28 августа 2018 | 08:18
А что, про причину задержания стыдно написать стало? :))
nns33 28 августа 2018 | 08:50
andre_klimov: Причину задержания написали : выход из порта без разрешающих документов. Не написали,что не так с судном,если решили сбежать.
ostapbey 28 августа 2018 | 08:55
..... южнокорейском Пусане было задержано российское судно «Палладий». Причиной тому стали жалобы моряков на долги по зарплате, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова.
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Даже...
wrongway1 28 августа 2018 | 08:22
опять...аргентинский кокаин не поделили
opiatnovyi63 28 августа 2018 | 08:45
А что, Россия так и не поднялась с колен?
sasass 28 августа 2018 | 08:48
Не весь улов сдали косоглазым - патриоты подлецы....