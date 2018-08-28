ЕСПЧ сегодня огласит решение по делу Саввы Терентьева
Он был первым, кого осудили в России за комментарий в соцсети.
Суд в Страсбурге долго не приступал к рассмотрению жалобы осужденного, и это развязало руки российским властям. Такое мнение «Эху Москвы» высказал адвокат международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Сегодняшнее решение ЕСПЧ покажет, как будет дальше развиваться практика аналогичных жалоб из России.
Комментарии1
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unprejudiced 28 августа 2018 | 08:30
учитывая что во всем мире за комментарии в соцсетях судят и кое где сажают на долгие года, например в США, решение ЕСПЧ однозначно должно быть против удовлетворения жалобы. В противном случае этот псевдосуд в очередной раз докажет что он не легитимный и долже будет немедленно быть распущен или России выходит из гейропейского суда