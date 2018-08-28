ЕСПЧ сегодня огласит решение по делу Саввы Терентьева

Он был первым, кого осудили в России за комментарий в соцсети.

Суд в Страсбурге долго не приступал к рассмотрению жалобы осужденного, и это развязало руки российским властям. Такое мнение «Эху Москвы» высказал адвокат международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Сегодняшнее решение ЕСПЧ покажет, как будет дальше развиваться практика аналогичных жалоб из России.