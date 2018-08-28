Полиция, по некоторым данным, рекомендует жителям центра Омска не открывать окна из-за визита в города Путина

Полиция, по некоторым данным, рекомендует жителям центра Омска не открывать окна из-за визита в города президента Владимира Путина. Предположительно он состоится уже сегодня.

Требование полиции заключается в том, что должны быть закрыты окна, выходящие на центральную магистраль Омска – улицу Красный путь. Об этом порталу «СуперОмск» рассказал сотрудник одного из офисов, чьи окна подпадают под это требование. По его словам, сотрудник уголовного розыска объяснил это мерами безопасности из-за предположительного приезда Владимира Путина. При этом полицейский не исключил, что президент может не проехать по Красному пути, а также сказал, что визит может состояться в среду. Однако он все же рекомендовал держать окна закрытыми именно во вторник, утверждает собеседник «СуперОмска».

Другой местный портал «Город55.ру» сообщает, что в Омск уже прибыла группа подготовки к визиту Путина. Коммунальные службы, в свою очередь, закрывают баннерами долгострои и старые здания, нуждающиеся в реконструкции, отмечает издание. Также оно пишет о срочной чистке тротуарных плиток и бордюров. Как ожидается, в Омске Путин посетит местный нефтезавод и ознакомится с ходом реконструкции исторической застройки города.

Визит состоится в рамках сибирского турне президента: он намерен посетить также Кемерово и Новосибирск. Во всех этих регионах 9 сентября пройдут выборы губернаторов.