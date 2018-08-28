Полиция, по некоторым данным, рекомендует жителям центра Омска не открывать окна из-за визита в города Путина
Полиция, по некоторым данным, рекомендует жителям центра Омска не открывать окна из-за визита в города президента Владимира Путина. Предположительно он состоится уже сегодня.
Требование полиции заключается в том, что должны быть закрыты окна, выходящие на центральную магистраль Омска – улицу Красный путь. Об этом порталу «СуперОмск» рассказал сотрудник одного из офисов, чьи окна подпадают под это требование. По его словам, сотрудник уголовного розыска объяснил это мерами безопасности из-за предположительного приезда Владимира Путина. При этом полицейский не исключил, что президент может не проехать по Красному пути, а также сказал, что визит может состояться в среду. Однако он все же рекомендовал держать окна закрытыми именно во вторник, утверждает собеседник «СуперОмска».
Другой местный портал «Город55.ру» сообщает, что в Омск уже прибыла группа подготовки к визиту Путина. Коммунальные службы, в свою очередь, закрывают баннерами долгострои и старые здания, нуждающиеся в реконструкции, отмечает издание. Также оно пишет о срочной чистке тротуарных плиток и бордюров. Как ожидается, в Омске Путин посетит местный нефтезавод и ознакомится с ходом реконструкции исторической застройки города.
Визит состоится в рамках сибирского турне президента: он намерен посетить также Кемерово и Новосибирск. Во всех этих регионах 9 сентября пройдут выборы губернаторов.
Комментарии15
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ajsenev 28 августа 2018 | 08:07
Он такой же как мы, он сам часть народа, он необычайно близок к народу. Он любит народ, он, конечно же, не боится народа.
ostapbey 28 августа 2018 | 08:11
ajsenev: а если ЗГЛАЗЯТ??
даже??
lenin3 28 августа 2018 | 08:16
А на пол ещё не надо ложиться,прикрыв голову руками?
wuwer 28 августа 2018 | 08:07
Так скоро и до эвакуации населения дойдёт.... вдруг кто-то ненароком взглядом оцарапает солнцеликого
pna 28 августа 2018 | 08:12
Редакторы сайта! Опять в заголовке и тексте ошибки. Закусывать надо!
mukden 28 августа 2018 | 08:14
Страшный аж жуть!
i_c_e 28 августа 2018 | 08:17
Конечно закрыть. Чтоб не воняли, смерды...
gregor 28 августа 2018 | 08:19
Полиция, по некоторым данным, рекомендует жителям центра Омска не открывать окна из-за визита в города Путина
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Зимой пущай ездит , Солнцеподобный , не будут окна открывать .
А в жару + 30 у себя в кабинете закрой окна и выключи кондиционер ,товарищ Не заменяемый .
harra 28 августа 2018 | 08:28
закрывают баннерами долгострои и старые здания, нуждающиеся в реконструкции...
ознакомится с ходом реконструкции исторической застройки города....
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Приедет посмотреть на беннеры ? )))))
banderlog13 28 августа 2018 | 08:28
ссат, что Вовика сглазят
xrmosom 28 августа 2018 | 08:30
Неужели В В Путин так воняет?Не верю.
grazschdanin 28 августа 2018 | 08:32
"Сотрудник офиса" рассказал, что ему запретили окно открывать?!
Ха-ха...
Давай Венедиктов, жги ещё. Срочно напишите про бабушку, которой запретили сидеть у подъезда дома на улице Красный Путь. Про бомжа добавьте, которому советовали не шарится по мусорным бакам домов по улице Красный путь.
unprejudiced 28 августа 2018 | 08:40
Однозначно фейковая новость. Например когда Путин зимой в Тагил приезжал на Уралвагонзавод, никаких распоряжений по поводу окон не было, даже дороги не перекрывали
i_c_e 28 августа 2018 | 08:51
unprejudiced: А там зимой окна открываются? И дороги есть?
sasass 28 августа 2018 | 08:55
Сибирского Освальда боятся , что ли ....