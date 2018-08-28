Владимир Путин может сегодня объявить о смягчении пенсионной реформы
Президент, возможно, скажет об этом во время поездки в Новосибирскую и Омскую области. Об этом рассказали изданию «Проект» источники в Госдуме, Правительстве и Кремле.
Это вполне вероятно, учитывая то, как Госдума реагировала на протест против повышения пенсионного возраста, — говорил в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта «Карнеги.ру» Александр Баунов.
Каким именно образом президент может смягчить реформу, издание «Проект» не уточняет.
Комментарии9
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pravdatut 28 августа 2018 | 08:07
Это же дело премьера! или его нет?
lenin3 28 августа 2018 | 08:18
pravdatut: лечит спортивную травму водкой.Вот и приходится начальнику отдуваться...)))
jjtompson 28 августа 2018 | 08:29
У нас нет пенсионной реформы, а есть совершенствование пенсионного законодательства.
Как можно смягчить совершенствование?
romashka__ 28 августа 2018 | 08:09
Детский сад. Нет гражданского общества. На бандитов закрывают глаза.
y3emen1 28 августа 2018 | 08:13
может объявить,а может нет, не досуг ему, оно грибы собирает
ivanov356 28 августа 2018 | 08:22
y3emen1: Уселся на корягу и произнёс опять великие слова :"Вот это да ! "
vincenttt 28 августа 2018 | 08:20
Пенсионеры в трепетном ожидании и нетерпении- когда же гопник начнёт их грабить в "смягчённом" варианте?
grazschdanin 28 августа 2018 | 08:30
А либералы нас убеждали, что это чуть ли ни сам Путин придумал увеличить пенсионный возраст....
Слово либерал давно уже стало синонимом слова лжец.
koltak76_ 28 августа 2018 | 08:32
О, добрый царь!
Стоим на коленях перед тобой, челом бьем!!
Спаси наших пенсионеров от голодной смерти!!!