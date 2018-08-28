Владимир Путин может сегодня объявить о смягчении пенсионной реформы

Президент, возможно, скажет об этом во время поездки в Новосибирскую и Омскую области. Об этом рассказали изданию «Проект» источники в Госдуме, Правительстве и Кремле.

Это вполне вероятно, учитывая то, как Госдума реагировала на протест против повышения пенсионного возраста, — говорил в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта «Карнеги.ру» Александр Баунов.

Каким именно образом президент может смягчить реформу, издание «Проект» не уточняет.