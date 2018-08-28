Лавров: Россия аналогично ответит США на новые санкции
Россия аналогично ответит США на новые санкции. Об этом заявил в интервью словацкой газете Правда глава МИДа Сергей Лавров. С
Попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов Сергей Лавров назвал бесперспективными. Осудил санкции США, введённые после отравления в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва отреагирует по принципу взаимности, пообещал Лавров словацкой Правде. Он назвал несерьёзными требования убедить США в том, что Россия не применяет химоружие. Москва ликвидировала арсенал, а Вашингтон нет, заявил глава МИДа. Несмотря на санкции Россия по словам Лаврова готова выстраивать нормальные отношения с Америкой.
Ответил министр и на вопрос о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента США и обвинениях в адрес бизнесмена Евгения Пригожина и связанного с ним так называемой «фабрики троллей». У тех, кто нас в чём-то обвиняет у самих как говорится рыльце в пушку, так буквально сказал глава МИДа. По словам Лаврова фактов, которые подтверждаются вмешательство нашей страны в выборы в США попросту нет. А предположение Вашингтона о причастности Пригожина «выставляет на посмешище политическую систему США, представляя американскую демократию в виде карточного домика». Лавров посетовал что Штаты не готовы вести с нами переговоры в сфере кибербезопасности и уклоняются от создания двусторонней рабочей группы.
Министр также назвал абсурдными заявления о том, что Россия хочет расколоть или ослабить Европу.
Комментарии19
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tv_victim 28 августа 2018 | 08:05
«Эллочка произвела мобилизацию. Папа Щукин взял
ссуду в кассе взаимопомощи. Больше тридцати рублей ему
не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство.
Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно
были получены фотографии мисс в ее новом замке
во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью.
Эллочка купила на аукционе два мягких стула»…
И.Ильф и Е. Петров «12 стульев»
ajsenev 28 августа 2018 | 08:09
Ну вот опять: белых и пушистых пытаются очернить. Не выйдет, господа! Настамнет и вывсёврети!
rus 28 августа 2018 | 08:15
ajsenev: ...Ну вот опять: белых и пушистых пытаются очернить...
Ну Вы же Демократ до мозга костей, почему не подать в суд на Россию - члена ВТО, а потом уж - на основание решения суда, вступившего в законную силу, наложить санкции? Где же независимый суд господа?
vilingrad 28 августа 2018 | 08:34
tv_victim: Аналогично. Зеркально, нессиметрично, жестко, адекватно, параллельно, перпендикулярно. Халва, халва... а все несладко:)
lenin3 28 августа 2018 | 08:13
То-то я щас,как на работу шел,около входа в Сбербанк очень похожего на Трампа человека видел на пару с похожим на Гейтса.Видимо,ломанулись вклады из Сбера забирать,услышав Лаврова.Так и на Рублевке домики продадут...
ostapbey 28 августа 2018 | 08:14
Несчастный Воронеж...
Перспектив нет.
Лааров же скажал лично.
Не Песков он пургу нести даже.
rus 28 августа 2018 | 08:20
ostapbey: ...Перспектив нет...
Верно, кроме санкций у Пиндосии никаких перспектив!
vilingrad 28 августа 2018 | 08:36
rus: кроме санкций у Пиндосии никаких перспектив!"
Рус, рус, ты такой рус... телезритель-советикус...
vladbor 28 августа 2018 | 08:15
вот это и обидно, когда пакостят конкретные господа товарищи, а потом орут Россия не допустит, Россия ответит и так далее и тому подобное... прикрываются всегда страной.....надо товарищ Лавров точно говорить...МИД России не позволит, Президент России не допустит, Правительство России не хочет расколоть ....
rus 28 августа 2018 | 08:24
vladbor: ...вот это и обидно, когда пакостят конкретные господа товарищи...
А Вы в независимый суд ВТО, как цивилизованный чел, получите решение суда и вводите санкции на его основе, почему нет? Неужто в цивилизованных странах закончился независимый суд?
gregor 28 августа 2018 | 08:16
Лавров: Россия аналогично ответит США на новые санкции
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Запретят гражданам США ,ехать лечится в Ульяновских больничках .
rus 28 августа 2018 | 08:28
gregor: ...Запретят гражданам США ,ехать лечится в Ульяновских больничках .
:-)) 50 000 000 нищих граждан Пиндосии они бы с удовольствием полечились бесплатно в больничках Ульяновска и даже Мухосранска да за морем телушка — полушка, да рубль перевоз.
grashupfer 28 августа 2018 | 08:17
Росинант, ты ж припадаешь на все четыре ноги, ты ж почти покойник, чё ж тебя понесло-то...
ramses333 28 августа 2018 | 08:20
Лавров, Кремль и МИД - это еще не Россия и даже не Москва. Не берите на себя слишком много, а то, неровен час, раздавит. И дочку, наконец, вызволяйте из американской неволи, а то она там, бедняжка, совсем высохнет от тоски по Родине.
rus 28 августа 2018 | 08:31
ramses333: ...И дочку, наконец, вызволяйте из американской неволи...
:-)) Думаете, свои люди в стане соперника помешают?
wrongway1 28 августа 2018 | 08:20
запускайте Захарову ---с танцами
danmestari 28 августа 2018 | 08:25
Аналогично - это как? Ввести санкции против американских банков? Или не поставлять проклятым пиндосам наши суперсовременные технологии? Или ввести запрет на поставку высокотехнологичного оборудования для американской нефтедобывающей промышленности? Лавров просто смешное быдло.
alexsokol777 28 августа 2018 | 08:38
danmestari: Аналогично - это как? Ввести санкции против американских банков?
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Именно.
А почему нет?
В России работают американские банки и компании.
Какие проблемы?
И запрет ввести на поставку высокотехнологичного оборудоаания в космической отрасли.
На батуте летать будут.
Быдло - это ты, причём с рабской психологией, жополиз с родословной, судя по коментам.
banderlog13 28 августа 2018 | 08:34
Поднатужится и.....пернит громче!!!!!