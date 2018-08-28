Лавров: Россия аналогично ответит США на новые санкции

Россия аналогично ответит США на новые санкции. Об этом заявил в интервью словацкой газете Правда глава МИДа Сергей Лавров. С

Попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов Сергей Лавров назвал бесперспективными. Осудил санкции США, введённые после отравления в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва отреагирует по принципу взаимности, пообещал Лавров словацкой Правде. Он назвал несерьёзными требования убедить США в том, что Россия не применяет химоружие. Москва ликвидировала арсенал, а Вашингтон нет, заявил глава МИДа. Несмотря на санкции Россия по словам Лаврова готова выстраивать нормальные отношения с Америкой.

Ответил министр и на вопрос о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента США и обвинениях в адрес бизнесмена Евгения Пригожина и связанного с ним так называемой «фабрики троллей». У тех, кто нас в чём-то обвиняет у самих как говорится рыльце в пушку, так буквально сказал глава МИДа. По словам Лаврова фактов, которые подтверждаются вмешательство нашей страны в выборы в США попросту нет. А предположение Вашингтона о причастности Пригожина «выставляет на посмешище политическую систему США, представляя американскую демократию в виде карточного домика». Лавров посетовал что Штаты не готовы вести с нами переговоры в сфере кибербезопасности и уклоняются от создания двусторонней рабочей группы.

Министр также назвал абсурдными заявления о том, что Россия хочет расколоть или ослабить Европу.