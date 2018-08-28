Стала известна возможная причина отмены визита госсекретаря Майкла Помпео в КНДР

Президент США Дональд Трамп решил изменить планы из-за «враждебного письма», которое глава Госдепа получил от зампреда ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоля. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США. По их данным, послание написано в «агрессивной манере». Его содержание не приводится. Ранее Трамп попросил Помпео отказаться от запланированного на эту неделю визита в КНДР, так как Вашингтон не видит достаточного прогресса в процессе денуклеаризации Корейского полуострова. После этого власти Северной Кореи обвинили Вашингтон в «двуличии».