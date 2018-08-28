Российский танкер «Палладий» с 15 членами экипажа на борту задержала береговая охрана Республики Корея
Поводом для этого стало то, что судно вышло из порта Пусан без разрешения, сообщает ТАСС. О сложившейся ситуации сообщили представительству МИД России во Владивостоке.
Комментарии1
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ostapbey 28 августа 2018 | 08:42
Сколько лет им Медведьев зарплату не платил??
Вот и ищут выход...
Загонят содержимое танков за рубли.
Чтоб валютную статью не пришили..
Даже..