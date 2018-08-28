Новые санкции США против российских госбанков в случае их введения помешают кредитованию, предупреждает Moody’s
По мнению аналитиков агентства, российским финансовым учреждениям станет труднее предоставлять кредиты, также ожидаются возможные затруднения в экономическом росте. При этом, ограничения вряд ли вызовут общесистемный банковский кризис, говорится в обзоре Moody’s.
Отмечается, что удар по российской экономике окажется не столь чувствительным из-за того, что США не участвует в российских нефтяных проектах.
Комментарии3
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banyi3 28 августа 2018 | 07:51
Ну будет потруднее, ничего. Хохлы то голодранцы до сих пор живы и даже пукают )
nemez1 28 августа 2018 | 07:52
Это не проблема, российские финансовые учереждения могу получить кредиты в сирии, венесуэле, на худой конец в турции, а вот китайские друзья кредитов не дают.
grazschdanin 28 августа 2018 | 08:28
Новые санкции США против российских госбанков в случае их введения помешают кредитованию, предупреждает Moody’s. По мнению аналитиков агентства, российским финансовым учреждениям станет труднее предоставлять кредиты.
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Кредиты кому? Закредитованному населению?