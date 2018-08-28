Новые санкции США против российских госбанков в случае их введения помешают кредитованию, предупреждает Moody’s

По мнению аналитиков агентства, российским финансовым учреждениям станет труднее предоставлять кредиты, также ожидаются возможные затруднения в экономическом росте. При этом, ограничения вряд ли вызовут общесистемный банковский кризис, говорится в обзоре Moody’s.

Отмечается, что удар по российской экономике окажется не столь чувствительным из-за того, что США не участвует в российских нефтяных проектах.