Пентагон опроверг, что США стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракет

Заявления Минобороны России не соответствуют действительности, сказал ТАСС представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон. По его словам, «российские сообщения о наращивании военных возможностей США в Восточном Средиземноморье являются не чем иным, как пропагандой». При этом он отметил, что «это не означает, что США не готовы дать ответ, если президент [Дональд Трамп] даст прямое указание предпринять такие действия». Представитель Пентагона добавил, что Вашингтон «обеспокоен сообщениями из открытых источников о потенциальной наступательной операции сирийского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Идлибе» и «незаконным применением химического оружия».

Ранее в Минобороны России сообщили, что США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по силам Асада после планирующейся провокации с инсценировкой применения химоружия в провинции Идлиб