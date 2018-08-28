Пентагон опроверг, что США стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракет
Заявления Минобороны России не соответствуют действительности, сказал ТАСС представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон. По его словам, «российские сообщения о наращивании военных возможностей США в Восточном Средиземноморье являются не чем иным, как пропагандой». При этом он отметил, что «это не означает, что США не готовы дать ответ, если президент [Дональд Трамп] даст прямое указание предпринять такие действия». Представитель Пентагона добавил, что Вашингтон «обеспокоен сообщениями из открытых источников о потенциальной наступательной операции сирийского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Идлибе» и «незаконным применением химического оружия».
Ранее в Минобороны России сообщили, что США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по силам Асада после планирующейся провокации с инсценировкой применения химоружия в провинции Идлиб
Комментарии5
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banyi3 28 августа 2018 | 07:39
Не понял! Так там есть оружие или это пропаганда РФ? )))
korikov 28 августа 2018 | 07:46
banyi3: и если нет значит то, что там плавает не их и его можно топить?
banyi3 28 августа 2018 | 07:48
korikov: Дошло до меня ! Они просто катаются на типа яхтах )))
student_ru_ru 28 августа 2018 | 07:57
korikov: Вы так трогательны смешны и наивны в своём т.н. "юморочке".)
buzukin1908 28 августа 2018 | 08:08
А вот если сирийцы в ответ расхерачат парочку ядерных электростанций в странах-агрессорах - да в той же Франции, их там дохерища, так што от них не убудет? Скажут, што агрессоры разрабатывали специальную грязную ядерную генетическую бомбу, действующую только на сирийцев? Или пересекут Атлантику с бомбой в десять мегатонн и ... "Наводи, говорю, Абдулла, на город Вашингтон!" Экспортный вариант Калибра под названием Клаб в сорокафутовом контейнере продается уже хрен знает сколько лет :)
Ну а што случится в этом случае с Израилем - и представлять не надо! Зря штоле они пачками летят взад, не боятся даже бандероукраинских зенитных ракет...