Тверской суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток
Судья Алексей Стеклиев признал его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Речь идет об акции 28 января, которая не была согласована с мэрией Москвы.
Сам политик ранее сказал «Эху Москвы», что не сомневается в том, что его арестуют за мероприятие полугодичной давности, чтобы он не смог принять участие в намеченной на 9 сентября акции против повышения пенсионного возраста. Власти Москвы отказались ее согласовать, потому что в этот день проходят выборы градоначальника и мероприятия ко Дню города.
Арест политика Алексея Навального может быть связан с работой Фонда борьбы с коррупцией. Такое мнение высказал адвокат Иван Жданов. Заседание суда длилось 10 часов. На заседании отсутствовал прокурор, что также является нарушением, добавил Иван Жданов.
Комментарии3
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vasyakirin 28 августа 2018 | 07:36
Алёшу на 09,09,2018 железно отмазали, остальных не по детски винтить будут?
arye_11 28 августа 2018 | 07:37
"Широко распространяемый тезис - "Путин Навального не боится..."
Ну, да.
Не боится, когда Навальный за решеткой.
А когда Навальный на свободе, тогда боится.
Поэтому Навальный так часто и попадает за решетку.
parasuk_ 28 августа 2018 | 07:55
Власть забавляется с навальным как ослик иа со своим хвостом. Входит и выходит :)