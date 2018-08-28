Тверской суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток

Судья Алексей Стеклиев признал его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Речь идет об акции 28 января, которая не была согласована с мэрией Москвы.

Сам политик ранее сказал «Эху Москвы», что не сомневается в том, что его арестуют за мероприятие полугодичной давности, чтобы он не смог принять участие в намеченной на 9 сентября акции против повышения пенсионного возраста. Власти Москвы отказались ее согласовать, потому что в этот день проходят выборы градоначальника и мероприятия ко Дню города.

Арест политика Алексея Навального может быть связан с работой Фонда борьбы с коррупцией. Такое мнение высказал адвокат Иван Жданов. Заседание суда длилось 10 часов. На заседании отсутствовал прокурор, что также является нарушением, добавил Иван Жданов.