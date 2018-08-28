Несколько человек пострадали в результате беспорядков на востоке Германии

Столкновения произошли в городе Хемниц между участниками демонстраций против и в поддержку иммиграции. Крайне правые второй день не покидают центр города после того, как там в воскресенье был зарезан мужчина. По подозрению в убийстве задержаны граждане Сирии и Ирака. Рядом с крайне правыми протестуют левые активисты, обвиняющие своих оппонентов в попытке заработать политический капитал на убийстве. Немецкие власти призвали обе стороны конфликта к спокойствию и предостерегли от самосуда.