Украина договорилась с Евросоюзом о получении финансовой помощи в размере до миллиарда евро
Подписать соглашение планируется в ближайшее время, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на посла Украины при ЕС Николая Точицкого. Условий он раскрывать не стал.
Накануне сообщалось, что после прекращения транзита российского газа Киев потеряет сумму, сопоставимую с расходами на национальную армию. По оценке главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, это больше, чем все убытки России от санкций.
Комментарии1
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banyi3 28 августа 2018 | 07:25
Так бабки дали или нет уже? )) Я тоже с соседом вчера договорился, что я ему 50000р дам на два месяца, но пока не дал... Пусть сначала беседку построит и печь в бане обновит )