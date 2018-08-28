Украина договорилась с Евросоюзом о получении финансовой помощи в размере до миллиарда евро

Подписать соглашение планируется в ближайшее время, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на посла Украины при ЕС Николая Точицкого. Условий он раскрывать не стал.

Накануне сообщалось, что после прекращения транзита российского газа Киев потеряет сумму, сопоставимую с расходами на национальную армию. По оценке главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, это больше, чем все убытки России от санкций.