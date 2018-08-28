Бывший посол Ватикана представил доклад, в котором обвинил папу римского в покрывательстве педофилии
Карло Мария Вигано призвал понтифика покинуть папский престол. Вокруг главы католической церкви сложилась противоречивая ситуация. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал диакон Андрей Кураев. В Русской православной церкви есть похожие проблемы, но попыток их решения никто не предпринимает, добавил Андрей Кураев.
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