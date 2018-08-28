Социологи зафиксировали рост ксенофобских настроений россиян по сравнению с прошлым годом
Это не означает, что люди стали более злыми и нетерпимыми, причина не связана с межнациональными отношениями. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказала социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Люди всегда хотят найти виновного в своих бедах, и таковыми часто становятся этнические меньшинства, добавила Карина Пипия.
Комментарии5
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balamuto 28 августа 2018 | 07:13
Жирик and Co делает свое дело.
lenin3 28 августа 2018 | 07:20
balamuto: ага,в России не власть во всем виновата, а евреи,Обама,санкции,укробандерофашисты и далее по списку...
grazschdanin 28 августа 2018 | 07:15
Надо же, русским даже ксенофобию измеряют...
А евреям в Израиле пробовали померить? Или измеритель сразу поломался?
rash 28 августа 2018 | 07:21
Наш народ славится способностью во всех своих проблемах (которые решать лень) обвинять "кого-нибудь".
rusof_ob 28 августа 2018 | 07:25
Необходимо и в школах ввести пятиминутки ненависти, чтобы уже наверняка.