Социологи зафиксировали рост ксенофобских настроений россиян по сравнению с прошлым годом

Это не означает, что люди стали более злыми и нетерпимыми, причина не связана с межнациональными отношениями. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказала социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Люди всегда хотят найти виновного в своих бедах, и таковыми часто становятся этнические меньшинства, добавила Карина Пипия.