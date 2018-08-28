Для школьников в Оренбурге закуплены 10 тысяч дневников с поздравлением главы города, задержанного за получение взятки

Еще 10 тысяч дневников изготовлены для продажи. Традиция делать дневники с обращением главы города и губернатора в Оренбурге появилась больше 10 лет назад. В этом году еще зимой предприниматель из Ульяновска Владимир Ухов предложил оренбургским школам купить у него дневники, оформленные специально к 275-летию города. В дневнике есть краткая историческая справка, фотографии городских памятников, а также поздравление и фотография главы города Евгения Арапова. Владимир Ухов передал в школы больше 10 тысяч дневников, стоимостью по 70 рублей. И еще столько же изготовил, чтобы продать в конце августа. Правда теперь предприниматель не знает, что делать с оставшейся частью дневников, а все потому, что главу Оренбурга Евгения Арапова в начале августа задержали по подозрению в получении взятки в 400 тысяч рублей и на 2 месяца отправили в СИЗО. Предприниматель рассказал «Эху Москвы», что не знает, как быть с изготовленными дневниками: вырывать страницы или заклеить их чем-то. А продать дневники ему нужно, потому что на их изготовление он брал кредит в полмиллиона рублей в банке. По словам Владимира Ухова, в банке идею с такими дневниками поддержали и только поэтому кредит одобрили. Что касается дневников, уже поступивших в оренбургские школы, то в пресс-службе городской администрации говорят, решение по их использованию остается за учениками и их родителями. В обращении, которое опубликовано в дневниках за подписью главы города, к школьникам Евгений Арапов обращается словами «Дорогой друг» и призывает детей не лениться.