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07:05, 28 августа 2018

Для школьников в Оренбурге закуплены 10 тысяч дневников с поздравлением главы города, задержанного за получение взятки

Еще 10 тысяч дневников изготовлены для продажи. Традиция делать дневники с обращением главы города и губернатора в Оренбурге появилась больше 10 лет назад. В этом году еще зимой предприниматель из Ульяновска Владимир Ухов предложил оренбургским школам купить у него дневники, оформленные специально к 275-летию города. В дневнике есть краткая историческая справка, фотографии городских памятников, а также поздравление и фотография главы города Евгения Арапова. Владимир Ухов передал в школы больше 10 тысяч дневников, стоимостью по 70 рублей. И еще столько же изготовил, чтобы продать в конце августа. Правда теперь предприниматель не знает, что делать с оставшейся частью дневников, а все потому, что главу Оренбурга Евгения Арапова в начале августа задержали по подозрению в получении взятки в 400 тысяч рублей и на 2 месяца отправили в СИЗО. Предприниматель рассказал «Эху Москвы», что не знает, как быть с изготовленными дневниками: вырывать страницы или заклеить их чем-то. А продать дневники ему нужно, потому что на их изготовление он брал кредит в полмиллиона рублей в банке. По словам Владимира Ухова, в банке идею с такими дневниками поддержали и только поэтому кредит одобрили. Что касается дневников, уже поступивших в оренбургские школы, то в пресс-службе городской администрации говорят, решение по их использованию остается за учениками и их родителями. В обращении, которое опубликовано в дневниках за подписью главы города, к школьникам Евгений Арапов обращается словами «Дорогой друг» и призывает детей не лениться.

Комментарии

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opiatnovyi63 28 августа 2018 | 07:12

Пририсовать наручники!

lenin3 28 августа 2018 | 07:17

Ну,а что,по прошествии лет эти дневники будут стоить бешеных денег и цениться у коллекционеров,как те бракованные марки...)))

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