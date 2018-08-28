ЕСПЧ сегодня вынесет решение по делу музыканта Саввы Терентьева

Он обжаловал приговор десятилетней давности, вынесенный за публикацию комментария в «Живом Журнале». Дело Саввы Терентьева, которое в прошлом вызвало большой резонанс в российском обществе, зависло в Европейском суде на долгие годы, и, наконец, сегодня ЕСПЧ готов огласить решение.

Музыкант из Сыктывкара Терентьев стал фигурантом уголовного дела в феврале 2007 года. Тогда сотрудники МВД нашли в ЖЖ его комментарий, в котором молодой человек признавался, что ненавидит «неверных ментов». Также Терентьев советовал поставить в центре города печь, в которой полицейских можно было сжигать. В июле 2008 года ему вынесли обвинительный приговор по статье о возбуждении ненависти либо вражды и приговорили к году заключения условно. Музыкант подал жалобу в Верховный суд республики Коми, но ему было отказано.

В 2009 году Терентьев обратился в ЕСПЧ, пожаловавшись на нарушение своего права на выражение мнения. Еще спустя два года он попросил политического убежища в Эстонии. В пресс-релизе Европейского суда указывается, что сейчас музыкант живет в Австрии.

Сам Терентьев в интервью «Русской службе BBC» после отъезда из России заявлял, что не собирается возвращаться на родину «ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем».