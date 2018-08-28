Z Архив новостей новости
5 7 6 233
07:00, 28 августа 2018

Президент России Владимир Путин, по некоторым данным, сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы

Такого заявления со стороны главы государства ранее не исключал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Объявление о смягчении пенсионной реформы может быть сделано во время поездки Владимира Путина в Новосибирскую и Омскую области, рассказали изданию «Проект» источники в Госдуме, Правительстве и Кремле. По их словам, доподлинно неизвестно, как именно будет смягчена реформа. Один из собеседников «Проекта» утверждает, что приоритетный вариант – снижение порога выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. Также, как отмечается, вероятно увеличение переходного периода и сохранение возраста получения льгот на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию. При этом, как говорят источники «Проекта», в Кремле планировали, чтобы Путин поправил уже одобренный Думой в первом чтении законопроект осенью. Однако общественный протест заставил скорректировать график, добавили собеседники издания. В свою очередь, источники RTVI также сообщали о планах президента объявить о смягчении пенсионной реформы до 1 сентября. Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что Путин сделает соответствующее заявление, если посчитает это необходимым. Напомним, по нынешнему проекту, предложенному правительством и одобренным Думой в первом чтении, возраст выхода на пенсию постепенно повысится для мужчин 65 лет, а для женщин – до 63 лет.

Комментарии

7

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

putin2018 28 августа 2018 | 07:10

http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

andreykochnev 28 августа 2018 | 07:16

http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

yralez 28 августа 2018 | 07:11

Что заявит, то и кушайте.
Закон более не нужен.

Безработным, работягам и муниципальным дворникам надеяться не на что.

lenin3 28 августа 2018 | 07:13

И пойдут после заявлений Вошьдя по всей стране разрешенные митинги благодарного плебса с лозунгами"Спасибо,что не 63-65!"...

vbgolub 28 августа 2018 | 07:24

У Путина есть еще в запасе сильный ход - отставка Медведева. Тогда можно смягчить пенсионную реформу очень незначительно. Плебес будет доволен и этим.

neyexo 28 августа 2018 | 07:14

ВВП не соваться!
Правительство все обдумало и внесло, Дума утвердила.
А ВВП если был не при делах - пусть и останется.
Поддержим правительство

xrmosom 28 августа 2018 | 07:21

Спаси нас о великий царь, от глупых бояр.Не позволь работать до гроба и существовать на и без того нищенскую пенсию.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 478 6 6102 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Microsoft заявил о новых хакерских атаках ГРУ против США Без всякого преувеличения, и Hudson, и IRI являются главными занозами для Кремля…

5 146 6 38578 21.08
Kсша, рф, хакеры, политика, мнения
Блоги

Илья Клишин диджитал-директор RTVI

Возникает сотрудник полиции и заявляет, что моя «акция» «не согласована» Я его спросил, запрещает ли закон просто класть цветы на улице. Он ответил (и я не шучу): если вы их как будто обронили, то нет…

5 104 6 32151 21.08
Kполиция, общество, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 176 6 16342 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 260 6 27950 22.08
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 72 6 8200 24.08
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 56 6 6431 27.08
Kистория, мнения
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 57 6 6871 24.08
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 56 6 6882 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 45 6 5727 24.08
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 783 6 98918 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Обманули на две флешки. Генпрокурор ЦАР поставил на место российских журналистов, приехавших расследовать убийство коллег Петербургские журналисты, которые находятся в Центральной Африке, столкнулись с первым барьером в ходе своего неофициального расследования убийства съёмочной группы…

5 225 6 105384 21.08
Kрасследования
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 11024 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Успенский для взрослых Главная заслуга Успенского заключалась в его вызывающей и откровенной неспособности укладываться в их бесчеловечные рамки, в их уродские границы, в систему профессионального, садистского мучительства детей…

5 57 6 33644 21.08
Kлитература, дети, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7226 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 66 6 9080 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения

Популярное за неделю

Новости

Moody’s: Новые американские санкции против российских госбанков в случае их введения помешают кредитованию По мнению аналитиков агентства, российским финансовым учреждениям станет труднее предоставлять кредиты…

5 1 6 1324
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 98 6 145528 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 260 6 27950 22.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 186 6 347351 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 262 6 132333 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7216614
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3633614

Сегодня в эфире