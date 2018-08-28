Президент России Владимир Путин, по некоторым данным, сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
Такого заявления со стороны главы государства ранее не исключал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Объявление о смягчении пенсионной реформы может быть сделано во время поездки Владимира Путина в Новосибирскую и Омскую области, рассказали изданию «Проект» источники в Госдуме, Правительстве и Кремле. По их словам, доподлинно неизвестно, как именно будет смягчена реформа. Один из собеседников «Проекта» утверждает, что приоритетный вариант – снижение порога выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. Также, как отмечается, вероятно увеличение переходного периода и сохранение возраста получения льгот на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию. При этом, как говорят источники «Проекта», в Кремле планировали, чтобы Путин поправил уже одобренный Думой в первом чтении законопроект осенью. Однако общественный протест заставил скорректировать график, добавили собеседники издания. В свою очередь, источники RTVI также сообщали о планах президента объявить о смягчении пенсионной реформы до 1 сентября. Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что Путин сделает соответствующее заявление, если посчитает это необходимым. Напомним, по нынешнему проекту, предложенному правительством и одобренным Думой в первом чтении, возраст выхода на пенсию постепенно повысится для мужчин 65 лет, а для женщин – до 63 лет.
Комментарии7
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putin2018 28 августа 2018 | 07:10
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 28 августа 2018 | 07:16
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
yralez 28 августа 2018 | 07:11
Что заявит, то и кушайте.
Закон более не нужен.
Безработным, работягам и муниципальным дворникам надеяться не на что.
lenin3 28 августа 2018 | 07:13
И пойдут после заявлений Вошьдя по всей стране разрешенные митинги благодарного плебса с лозунгами"Спасибо,что не 63-65!"...
vbgolub 28 августа 2018 | 07:24
У Путина есть еще в запасе сильный ход - отставка Медведева. Тогда можно смягчить пенсионную реформу очень незначительно. Плебес будет доволен и этим.
neyexo 28 августа 2018 | 07:14
ВВП не соваться!
Правительство все обдумало и внесло, Дума утвердила.
А ВВП если был не при делах - пусть и останется.
Поддержим правительство
xrmosom 28 августа 2018 | 07:21
Спаси нас о великий царь, от глупых бояр.Не позволь работать до гроба и существовать на и без того нищенскую пенсию.