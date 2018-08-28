Генпрокуратура Бразилии выдвинула обвинения в мошенничестве против экс-министра труда республики и еще 25 человек

Об этом сообщил в понедельник телеканал «Глобу». По версии следствия, подозреваемые участвовали в организации преступной группировки, которая занималась мошенничеством при регистрации профсоюзов. Экс-глава минтруда Элтон Йомуры настаивает на своей невиновности. Согласно законодательству, окончательное решение о предъявлении обвинений будет принимать суд.