Алжир заинтересован в покупке 14 российских истребителей МиГ-29

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники. По данным газеты, сумма контракта может составить 700–800 миллионов долларов, в нее включен комплект средств авиационного поражения.

Делегация Алжира присутствовала на военном форуме «Армия-2018». Издание отмечает, что последняя попытка зайти на рынок Алжира предпринималась в 2006 году.