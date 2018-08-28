Алжир заинтересован в покупке 14 российских истребителей МиГ-29
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники. По данным газеты, сумма контракта может составить 700–800 миллионов долларов, в нее включен комплект средств авиационного поражения.
Делегация Алжира присутствовала на военном форуме «Армия-2018». Издание отмечает, что последняя попытка зайти на рынок Алжира предпринималась в 2006 году.
Комментарии4
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ostapbey 28 августа 2018 | 06:58
В Алжир слоны несут новости из Индии??
Или верблюды??
Что-то туго соображают алжирцы про закупки вооружений из России..
Даже..
ostapbey 28 августа 2018 | 07:09
..........Из-за санкций, введенных американцами против предприятий; ВПК, Россия рискует уже в ближайшее время потерять своего крупнейшего клиента – Индию. Эта страна приостановила платежи по действующим контрактам и отказывается заключать новые. Деньги перестали поступать еще в апреле нынешнего года. Об этом сообщает российское издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в руководстве военно-промышленного комплекса.
Основной причиной подобной ситуации журналисты называют американские санкции, а именно санкционный пакет CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), подписанный Дональдом Трампом в августе 2017 года. Причем речь идет о приостановке платежей по крупнейшим заказам, включая новые истребители для индийских ВВС и комплексы ПВО С-400.
neyexo 28 августа 2018 | 07:12
ostapbey:
просто индийцы единственные дураки, кто платит за наше оружие деньгами. Остальные покупают за наш же кредит, который потом списывается. И тут никакие банки не участвуют и не рискуют. Так что с Алжиром проблем не возникнет.
neyexo 28 августа 2018 | 07:10
Тогда в 2006-м Алжиру списали долги за покупку истребителей.
Долги списали, а истребители вернули - цвет или размер не подошел
И на этот раз им что-то надо, молодцы