Дональд Трамп и Ангела Меркель поддержали переговоры между Вашингтоном и Брюсселем по устранению торговых барьеров
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. Агентство отмечает, что стороны также обсудили Сирию, Украину и Западные Балканы.
Ранее сообщалось, что президент США и канцлер Германии во время телефонного разговора выразили озабоченность по поводу гуманитарной ситуации в сирийском Идлибе. Они призвали Россию предотвратить эскалацию напряжения в этом регионе и отметили, что Москва должна повлиять в этом вопросе на Дамаск.
Комментарии3
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opiatnovyi63 28 августа 2018 | 06:53
Вождя просить это бесполезное дело, его надо ставить к стенке..
banyi3 28 августа 2018 | 06:54
Они призвали Россию предотвратить эскалацию напряжения в этом регионе и отметили, что Москва должна повлиять в этом вопросе на Дамаск.
Повлиять , это как? (наивный вопрос). Типа сказать, Асад, тебя будут бомбить, но ты терпи?))
foma55 28 августа 2018 | 07:14
А для этого надо признать ,что Путин и есть пахан! Ведь это он организовал войнушки в Грузии (вы промолчали), Украине(опять молчок), в Сирии народные массы почти свергли наследственного диктатора Асада и тут Путин вмешался защитить друга Асада. С Путиным ни по какому вопросу вести переговоры нельзя , только мочить его в сортире! Вот с чем он считается. Мочить гада!