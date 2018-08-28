Дональд Трамп и Ангела Меркель поддержали переговоры между Вашингтоном и Брюсселем по устранению торговых барьеров

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. Агентство отмечает, что стороны также обсудили Сирию, Украину и Западные Балканы.

Ранее сообщалось, что президент США и канцлер Германии во время телефонного разговора выразили озабоченность по поводу гуманитарной ситуации в сирийском Идлибе. Они призвали Россию предотвратить эскалацию напряжения в этом регионе и отметили, что Москва должна повлиять в этом вопросе на Дамаск.