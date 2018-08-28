Фондовый индекс Nasdaq Composite впервые в истории превысил отметку в 8000 пунктов

Рекорд был установлен на фоне предварительных договоренностей США и Мексики о новом торговом соглашении, которое сменит действовавшее на протяжении нескольких десятилетий соглашение о североамериканской зоне свободной торговли. Другие два крупнейших американских индекса, Dow Jones и S&P 500 также достигли новых рекордных значений.

В последние месяцы американские рынки ощутимо растут. С начала года Nasdaq поднялся более чем на 16%.