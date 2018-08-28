Ростуризм предупредил о сильном наводнении в Индии

По информации Генконсульства в Ченнаи, из-за обильных муссонных дождей многие районы штата Керала затоплены, разрушены здания, повреждена инфраструктура, включая транспортную систему. Гостиницы в эпицентрах бедствия частично затоплены или повреждены. Наблюдаются проблемы с водоснабжением и продовольственным обеспечением, отмечена нехватка чистой питьевой воды, сообщили в ведомстве. Российским туристам рекомендовано учитывать обстановку в регионе и взвешенно подходить к принятию решения о посещении региона.