В городе Армянск на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора Игоря Михайличенко. По его словам, появился желтый налет на металлических предметах, на крышах и на листьях деревьев. «Выехали представители прокуратуры, Роспотребнадзора и сотрудники министерства экологии. Проходят исследования», — отметил чиновник. Он пообещал, что результаты экспертизы будут получены в ближайшие дни. По информации СМИ, местные жители жалуются на пострадавший урожай в огородах. В министерстве экологии и природных ресурсов Крыма сообщили, что жалобы поступали из двух соседних городов: Армянска и Красноперекопска.