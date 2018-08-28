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06:31, 28 августа 2018

Владимир Путин может сегодня объявить о смягчении пенсионной реформы

Президент, возможно, скажет об этом во время поездки в Новосибирскую и Омскую области. Об этом рассказали изданию «Проект» источники в Госдуме, Правительстве и Кремле. О чем конкретно пойдет речь, по их словам, не известно. Один из собеседников полагает, что возраст выхода на пенсию для женщин могут снизить до 60 лет, вместо предложенных 63. Также вероятно увеличение переходного периода и сохранение получения льгот на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию. Ранее в Кремле не исключили, что Путин может снизить предлагаемый предел повышения пенсионного возраста.
Владимир Путин осведомлен о митингах против изменений в пенсионной системе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может снизить предлагаемый в законопроекте порог пенсионного возраста.

Комментарии

14

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wuwer 28 августа 2018 | 06:40

На кол будут сажать с вазелинчиком?
Или медленно.....чтобы в полную меру насладится мучениями населения? э

putin2018 28 августа 2018 | 06:43

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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

andreykochnev 28 августа 2018 | 06:45

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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

begly_ 28 августа 2018 | 06:49

Очень даже справедливо, если женщины в 60, а мужчины в 65., хотя и дискриминационно. Если сделать наоборот, то мужчины обидятся.

yralez 28 августа 2018 | 06:50

Учителялки счас пысаются....последняя надежа.

rampa 28 августа 2018 | 06:51

как это мило со стороны Путина. И наконец-то узнал, что народ протестует против повышения возраста выхода на пенсию, и нашел время в своем плотном графике по стране поездить. И может с народом пообщается, и может объявит о смягчении реформы. Как тут не порадоваться и не полюбить его еще больше. Молодец! На то и рассчитано было

andygo__ru 28 августа 2018 | 07:12

rampa: По мне, так очень красиво смотрелось бы:

появляется соколик наш из-за горизонта: летит со стерхами, медленно планирует, приземляется...

...достает из кармана амфору...
...из амфоры - щуку...
...из щуки выдавливает икру...
...мажет ее на бутерброд...

Откусывает, и - говорит вдруг, пожевывая: "О нуждах и чаяньях народа я думаю в режиме 24/7, а особенно - за завтраком".

После этого медленно взмывает в небо, покидает город...

... город с занавешенными окнами.

chapter_2 28 августа 2018 | 06:56

Свободу политическому заключённому Алексею Навальному !

i_c_e 28 августа 2018 | 07:04

Это доказывает, что никакого реального экономического обоснования повышения пенсионного возраста нет. Захочет президент — будет 60, не захочет — 63. А вот нормальный пенионный фонд с прибыльным вложением накопленных средств он совсем не хочет. Что доказывает, что и на будущий электорат, преимущественно пенсионного возраста, глубоко нас...ть.

wuwer 28 августа 2018 | 07:07

Ситуация......выглядит всё так ,как в том анекдоте:
_ Нас учат прыгать с вышки...а если будем хорошо себя вести .... то тогда нальют воды в бассейн_

Для нормального, безболезненого повышения пенсионного возраста не сделано абсолютно ничего
- не подготовлены дополнительные рабочие места
- не организована система переобучения
- нет законодательной базы защиты интересов предпенсиоников
-....

Просто это ... ещё один способ выколотить бабло у населения
С других кормушеш иссяк или прекратился поток денег, вот и засуетились как наскипедаренные
Наложение санкций...как жаренный петух клюнул ослеплённых своим " вяличием и особостью"

apontiy 28 августа 2018 | 07:12

wuwer: Ещё анекдот времен СССР:... и тут я , весь в белом, выхожу на арену цирка. Зрители неистовствуют от Щастья!

blahovdav 28 августа 2018 | 07:08

Опять тупой лохторат развели на плохого-хорошего полицейского....

sparky 28 августа 2018 | 07:10

Народ ждет манны небесной.
Вот махнет Путин правым рукавом и... тут главное рты пошире открыть, чтобы мимо не пролетела.

stoik33 28 августа 2018 | 07:11

Все знают, что сделает Путин. Он не знает, а все вокруг знают.
Хотя, шучу. Он, конечно, знает. Но никому не скажет.

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