Роскомнадзор значительно расширил список организаторов распространения информации
В реестр, в частности, включили блог-платформу «Живой журнал», сервис объявлений Avito, сайт онлайн-знакомств loveplanet.ru и российскую версию сервиса совместных поездок BlaBlaCar. Об этом сообщает проект «Роскомсвобода».
Организаторы распространения информации по «закону Яровой» должны хранить и передавать правоохранительным органам данные о переписке и звонках пользователей.
Комментарии3
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i_c_e 28 августа 2018 | 06:28
Ну так скучно же «органам» без loveplanet.ru или BlaBlaCar, и психологически вредно исключительно переписку всяких отморозков с самодельными бомбами читать (да и мало их, а аппарат — большой). Надо ещё всякие on-line игры в список включить. Пусть развлекаются.
chapter_2 28 августа 2018 | 06:35
i_c_e: Из учебника КГБ "Дезинформация и конспирация".
Василий Иванович с Петькой, опасаясь обвинений в пьянстве со стороны комиссаров и ОГПУ, договорились по телефону называть водку - книгами, вино - брошюрами, пиво - газетами, а пьянку - политучёбой.
И вот, однажды, Петька звонит Василию Ивановичу.
П.: Василий Иванович! Приезжай на политучёбу.
В.И.: Книги, брошюры или газеты?
П: Нее...т! Тут Анка такую славную рукопись заварганила, аж закачаешься!
democ 28 августа 2018 | 06:36
Хотите поговорить "по душам"!, - на кухню!