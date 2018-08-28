Трамп и Меркель попросили Россию повлиять на Дамаск, чтобы не допустить эскалации конфликта в провинции Идлиб
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, опубликованном по результатам переговоров президента США и канцлера Германии.
Накануне сообщалось, что сирийские ВВС приведены в полную боевую готовность из-за сообщений о подготовке авиаудара по Дамаску со стороны США. По данным Минобороны России, поводом для атаки может стать провокация с химическим оружием. Впрочем, в Пентагоне позже опровергли информацию о наращивании военных возможностей в Восточном Средиземноморье.
Комментарии7
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banyi3 28 августа 2018 | 06:25
Не наносите удар, и всё будет спокойно, или не будет... 50на50)
chapter_2 28 августа 2018 | 06:44
Ударная группа авианосца ВМС США «Гарри Трумэн» 11.04.2018 г. покинула базу в штате Виргиния и направилась «поближе к Сирии». В состав соединения вошли также четыре ракетных эсминца типа «Арли Берк» и ракетный крейсер «Нормандия».
Нужно ли самолётам сирийских ВВС взлетать со своих аэродромов?
baran_provokator 28 августа 2018 | 06:26
пора бомбить штаты, а то они там негров расстреливают
begly_ 28 августа 2018 | 06:27
Вот так и делается политика - стэп бай стэп.. А до Трампа кто то утверждал, что бывают нерукопожатные.
banyi3 28 августа 2018 | 06:33
Вот кто нибудь ответит, зачем Асаду сейчас наносить химудар?
igorrrpadlowitchs 28 августа 2018 | 06:43
banyi3: асад, как любой неадекват, например вова из кремля, поступают исходя из своего больного восприятия действительности, поэтому нанести удар он пожеттв любой момент, лишь потому что ему вдруг что- то померещится!
borninussr 28 августа 2018 | 06:34
Умоляли, блд...