Трамп и Меркель попросили Россию повлиять на Дамаск, чтобы не допустить эскалации конфликта в провинции Идлиб

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, опубликованном по результатам переговоров президента США и канцлера Германии.

Накануне сообщалось, что сирийские ВВС приведены в полную боевую готовность из-за сообщений о подготовке авиаудара по Дамаску со стороны США. По данным Минобороны России, поводом для атаки может стать провокация с химическим оружием. Впрочем, в Пентагоне позже опровергли информацию о наращивании военных возможностей в Восточном Средиземноморье.