Манчестер Юнайтед потерпел разгромное поражение от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 0:3

Манчестер Юнайтед потерпел разгромное поражение в третьем туре Английской премьер-лиги от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 0:3. Это стало самым крупным домашним проигрышем в карьере главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью, передает Би-би-си. Также впервые в своей карьере специалист проиграл в начале сезона два матча из трех в национальном чемпионате. Во втором туре «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» со счетом 2:3.