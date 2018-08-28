Президент Эстонии Керсти Кальюлайд временно переезжает на работу в русскоязычный город Нарва на границе с Россией. Она будет там находиться с перерывами. В этот раз — десять дней. Вместе с главой государтсва поедут чиновники канцелярии, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию лидера страны. В конце прошлого года Кальюлайд обещала месяц проработать в Нарве, чтобы показать, что «эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву». В этом городе 96% жителей считают родным русский язык.