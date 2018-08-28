Президент Эстонии Керсти Кальюлайд временно переезжает на работу в русскоязычный город Нарва
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд временно переезжает на работу в русскоязычный город Нарва на границе с Россией. Она будет там находиться с перерывами. В этот раз — десять дней. Вместе с главой государтсва поедут чиновники канцелярии, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию лидера страны. В конце прошлого года Кальюлайд обещала месяц проработать в Нарве, чтобы показать, что «эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву». В этом городе 96% жителей считают родным русский язык.
Комментарии3
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caravel2 28 августа 2018 | 05:22
Путен с министрами в лугандон для поддержки русского языка переехать не хочет?
putn_pnh 28 августа 2018 | 05:24
Видео Нарвы и Ивангорода от Варламова: https://www.youtube.com/watch?v=xM9G20o4llo
koshkaedu 28 августа 2018 | 05:35
Как только месяц кончится, вежливых человечков в Нарву и референдум по-крымски.
Пенсионная реформа гарантирована.