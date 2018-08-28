Украина договорилась с Евросоюзом о получении финансовой помощи в размере до миллиарда евро
Подписать соглашение планируется в ближайшее время, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на посла Украины при ЕС Николая Точицкого. Условий он раскрывать не стал. Накануне сообщалось, что после прекращения транзита российского газа Киев потеряет сумму, сопоставимую с расходами на национальную армию. По оценке главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, это больше, чем все убытки России от санкций.
Комментарии3
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begly_ 28 августа 2018 | 05:16
Просящему - дай.
banyi3 28 августа 2018 | 05:43
Лучше бы малясь дали, я может (не обещаю) и вернул бы когда нибудь лет через 200. Но вот так , просто выкинуть, обидно....
nf5096004 28 августа 2018 | 05:46
banyi3: завидно, да?