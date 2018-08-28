Алжир заинтересован в покупке 14 российских истребителей МиГ-29
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на военные источники. По данным газеты, сумма контракта может составить 700–800 миллионов долларов, в нее включен комплект средств авиационного поражения. Делегация Алжира присутствовала на военном форуме «Армия-2018». Издание отмечает, что последняя попытка зайти на рынок Алжира предпринималась в 2006 году
Комментарии2
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begly_ 28 августа 2018 | 05:25
Стулья утром, деньги вечером.., но деньги вперед.
archibald_dandy_esquire 28 августа 2018 | 05:40
а МиГ-21 не интересует? Расейские авиамеханики могут покрасить - будут, как новенькие!