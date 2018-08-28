Тверской суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток

Судья Алексей Стеклиев признал его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Речь идет об акции 28 января, которая не была согласована с мэрией Москвы. Сам политик ранее сказал «Эху», что не сомневается в том, что его арестуют за мероприятие полугодичной давности, чтобы он не смог принять участие в намеченной на 9 сентября акции против повышения пенсионного возраста. Власти Москвы отказались ее согласовать, потому что в этот день проходят выборы градоначальника и мероприятия ко Дню города.