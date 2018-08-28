Тверской суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток
Судья Алексей Стеклиев признал его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Речь идет об акции 28 января, которая не была согласована с мэрией Москвы. Сам политик ранее сказал «Эху», что не сомневается в том, что его арестуют за мероприятие полугодичной давности, чтобы он не смог принять участие в намеченной на 9 сентября акции против повышения пенсионного возраста. Власти Москвы отказались ее согласовать, потому что в этот день проходят выборы градоначальника и мероприятия ко Дню города.
Комментарии4
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begly_ 28 августа 2018 | 05:23
Это называется неотвратимостью наказания.
banyi3 28 августа 2018 | 05:36
Интересно кто надоел россиянам больше - Сенцов или анальный? Понятно что на Эхе ответ понятный будет, что Путин))) Но мне интересно мнение народа, а не тонкого слоя либеральной блевотины)
polikarpich 28 августа 2018 | 06:02
banyi3: Да твоим мнением никто особо и не интересуется.
Интересно мнение народа, а не "холуёв из Ольгино" - оторви свой "центр тяжести" от дивана, выйди и спроси у народа. Узнаешь много интересного и неожиданного для себя.
rus 28 августа 2018 | 05:54
Это рецидивист никак не успокоится, пора бы и на каторгу.