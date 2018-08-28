Владимир Путин может сегодня объявить о смягчении пенсионной реформы

Президент, возможно, скажет об этом во время поездки в Новосибирскую и Омскую области. Об этом рассказали изданию «Проект» источники в Госдуме, Правительстве и Кремле. О чем конкретно пойдет речь, по их словам, не известно. Один из собеседников полагает, что возраст выхода на пенсию для женщин могут снизить до 60 лет, вместо предложенных 63. Также вероятно увеличение переходного периода и сохранение получения льгот на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию. Ранее в Кремле не исключили, что Путин может снизить предлагаемый предел повышения пенсионного возраста.