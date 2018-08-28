Владимир Путин может сегодня объявить о смягчении пенсионной реформы
Президент, возможно, скажет об этом во время поездки в Новосибирскую и Омскую области. Об этом рассказали изданию «Проект» источники в Госдуме, Правительстве и Кремле. О чем конкретно пойдет речь, по их словам, не известно. Один из собеседников полагает, что возраст выхода на пенсию для женщин могут снизить до 60 лет, вместо предложенных 63. Также вероятно увеличение переходного периода и сохранение получения льгот на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию. Ранее в Кремле не исключили, что Путин может снизить предлагаемый предел повышения пенсионного возраста.
Комментарии10
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svetoch 28 августа 2018 | 05:18
Неожиданный финт! :-)
chapter_2 28 августа 2018 | 06:07
svetoch: Свободу Алексею Навальному !
Борьба с коррупцией, это не только борьба с незаконным обогащением, это - борьба за верховенство права, то есть за подчинение закону и равенство всех граждан перед законом.
Полицейский произвол так же является преступным пренебрежением верховенством права...
России - Верховенство права !
apontiy 28 августа 2018 | 06:12
svetoch: Почему неожиданный? Всё идет по сценарию кремля: пришел добрый следователь...
begly_ 28 августа 2018 | 05:21
Последнее слово во всех странах за гарантом Конституции.
archibald_dandy_esquire 28 августа 2018 | 05:28
Послушай, если сам не знаешь,
Какие люди нам нужны:
Умри до пенсии, товарищ!
Спаси бюджет своей страны!
Паши, как вол, пока не сдохнешь,
Плати налоги и кредит.
Терпи, молчи. Ну что ты стонешь?
Стонать Россия не велит!
(с) Вячеслав Иванов (из "пятой колонны", наверное)
nf5096004 28 августа 2018 | 05:44
И благодарные холопы споют оду в честь царя - благодетеля.
ak242 28 августа 2018 | 05:53
Спасибо тебе, барин
midnightblues 28 августа 2018 | 05:57
Устроить молебны по всей стране!!
Холопы с утра обязаны протирать штаны,стоя на коленях от чувств
kablukov 28 августа 2018 | 06:07
Сдобрит, значит... Нет, Путин! 55/60 и ни днём больше пахоты на кулаков!!!
kochar 28 августа 2018 | 06:11
Спасибочки отец наш родной.
Чтобы мы без вас делали,спаситель ты наш.