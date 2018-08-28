Число задержанных на карнавале в лондонском районе Ноттинг-Хилл выросло до 373

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Скотланд-Ярд. «Поздним вечером в понедельник один человек получил не угрожающее жизни ножевое ранение. К счастью, это был единственный серьезный инцидент за все время проведения фестиваля… Однако в 36 случаях (у посетителей карнавала) изымалось оружие … 30 полицейских были ранены», — говорится в заявлении полиции. В этом году карнавал прошел при усиленных мерах безопасности.