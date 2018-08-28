Владельцев акций стратегических предприятий, получивших иностранный паспорт могут обязать сообщать об этом в ФАС

Уведомление о разработке соответствующего законопроекта Федеральная антимонопольная служба опубликовала на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов. Предполагается, что подать ходатайство надо будет в течение трех месяцев со дня приобретения гражданства другой страны, подтвердили РБК в службе.

Наличие иностранного паспорта не редкость для российских миллиардеров из списка Forbes: например, за последние годы их получили Олег Дерипаска и Роман Абрамович.