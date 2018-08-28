«Северный поток-2» может стать одной из точек столкновения в трансатлантических отношениях

Проект газопровода угрожает увеличить зависимость от одного поставщика и маршрута доставки, считает глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич. При этом он добавил, что такое положение противоречит принципам Энергетического союза. Он полагает, что единственным способом решить эту проблему является поддержка Евросоюзом разнообразия источников энергоснабжения, а также развитие внутреннего энергетического рынка ЕС. Министр добавил, что Латвия прилагает значительные усилия, чтобы снизить зависимость от одного поставщика.