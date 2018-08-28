NBC обнаружило в прощальных словах Джона Маккейна скрытую критику политики Трампа

Послание сенатора зачитал накануне его близкий друг и руководитель его президентской кампании в 2000-м и 2008-м годах Рик Дэвис. Говоря о лучших качествах США, Маккейн написал, что американцы «ослабляют свое величие, когда путают патриотизм с фракционным соперничеством, которое сеет обиду, ненависть и насилие во всех уголках земного шара». Он призвал не отчаиваться от существующих трудностей и верить «в предначертание и величие Америки». «Американцы никогда не сдаются» и не отступают. Никогда прячутся от истории, а ее делают, отметил сенатор. В послании, которое Дэвис охарактеризовал как «последние слова» Маккейна, не упоминался Трамп, но, как пишет NBC, «казалось ясным, к кому отсылали некоторые намеки».