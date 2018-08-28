Трамп и Меркель попросили Россию повлиять на Дамаск, чтобы не допустить эскалации конфликта в провинции Идлиб

Дональд Трамп и Ангела Меркель попросили Россию повлиять на правительство Сирии, чтобы не допустить эскалации конфликта в провинции Идлиб. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление, опубликованное по результатам переговоров президента США и канцлера Германии.

Накануне сообщалось, что сирийские ВВС приведены в полную боевую готовность из-за сообщений о подготовке авиаудара по Дамаску со стороны США. По данным Минобороны России, поводом для атаки может стать провокация с химическим оружием. Впрочем, в Пентагоне позже опровергли информацию о наращивании военных возможностей в Восточном Средиземноморье.