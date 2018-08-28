Роскомнадзор значительно расширил список организаторов распространения информации

В реестр, в частности, включили блог-платформу «Живой журнал», сервис объявлений Avito, сайт онлайн-знакомств loveplanet.ru и российскую версию сервиса совместных поездок BlaBlaCar. Об этом сообщает проект «Роскомсвобода».

Организаторы распространения информации по «закону Яровой» должны хранить и передавать правоохранительным органам данные о переписке и звонках пользователей.