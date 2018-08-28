Moody's не ожидает значительных кредитных последствий от введенных накануне американских санкций, учитывая их ограниченный масштаб и дублирование прошлых ограничений. Впрочем, аналитики агентства предупреждают, что в Конгрессе США обсуждаются гораздо более серьезные меры, которые могут «усугубить структурные ограничения роста российской экономики и приведут к новым проблемам с финансированием для государственных и частных банков».

Новые санкции, введенные из-за инцидента в Солсбери, подразумевают запрет для экспорта в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность».