Бывший игрок московского ЦСКА Сергей Игнашевич будет помогать тренерскому штабу сборной России по футболу
Об этом рассказал наставник национальной команды Станислав Черчесов. По его словам, от предложения РФС возглавить сборную игроков 2004 года рождения Игнашевич отказался. 39-летний защитник завершил профессиональную карьеру по окончании чемпионата мира — 2018. После ухода из спорта он стал тренером молодежной команды ЦСКА.
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