Ростуризм предупредил о сильном наводнении в Индии
По информации Генконсульства в Ченнаи, из-за обильных муссонных дождей многие районы штата Керала затоплены, разрушены здания, повреждена инфраструктура, включая транспортную систему. Гостиницы в эпицентрах бедствия частично затоплены или повреждены. Наблюдаются проблемы с водоснабжением и продовольственным обеспечением, отмечена нехватка чистой питьевой воды, сообщили в ведомстве. Российским туристам рекомендовано учитывать обстановку в регионе и взвешенно подходить к принятию решения о посещении региона.
Комментарии1
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begly_ 28 августа 2018 | 02:47
Не беда эти дожди. У туристов есть зонтики. Я бы посоветовал взять с собой памперсы., их можно использовать как спасательный круг, особенно если не распечатывать упаковку.