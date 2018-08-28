Пожар в одном из административных зданий Монетного двора на юге Москвы потушен

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. Он уточнил, что возгорание произошло на Даниловском валу, а не на Подольском шоссе, как сообщалось ранее. В пресс-службе МЧС эти данные подтвердили. Там сказали, что площадь пожара составила 2 кв. м. Загорелась мебель в одном из кабинетов. Никто не пострадал. По предварительным данным

причиной ЧП стало короткое замыкание.