Пожар в одном из административных зданий Монетного двора на юге Москвы потушен
Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. Он уточнил, что возгорание произошло на Даниловском валу, а не на Подольском шоссе, как сообщалось ранее. В пресс-службе МЧС эти данные подтвердили. Там сказали, что площадь пожара составила 2 кв. м. Загорелась мебель в одном из кабинетов. Никто не пострадал. По предварительным данным
причиной ЧП стало короткое замыкание.
Комментарии3
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tvitov66 28 августа 2018 | 02:30
неужели на воре шапка горит? Ужас!
irdo 28 августа 2018 | 02:50
Пожар в одном из административных зданий Монетного двора на юге Москвы потушен
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То ЦБ загорелся, то теперь монетный двор.
Тенденция, однако.
Тревожная.
begly_ 28 августа 2018 | 02:54
Кто может объяснить, какое короткое замыкание может быть в шифанере?, ну понятно, если это в частной квартире и любовник закурил после внезапного появления мужа по инерции, когда он уже сделал первую ездку..