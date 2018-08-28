Дональд Трамп выразил уважение покойному сенатору Джону Маккейну, несмотря на разногласия в стратегии и политике

Об этом сообщает The Hill. По словам президента США, он подписал распоряжение о том, чтобы флаг США был приспущен до похорон сенатора. Трамп также попросил вице-президента Майка Пенса выступить на церемонии в честь Маккейна, которая пройдет в Капитолии 31 августа. Администрацию президента на похоронах сенатора представят министр обороны Джеймс Мэттис, советник по нацбезопасности Джон Болтон и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли. Ранее Трамп отказался от заявления Белого дома, в котором отмечались заслуги Маккейна, сообщало издание The Washington Post. Сам сенатор-республиканец, еще при жизни завещал не звать Трампа на прощальную церемонию.

Джон Маккейн умер 26 августа на 82-м году жизни. Год назад стало известно, что у него обнаружили опухоль мозга. За несколько дней до смерти политик отказался от продолжения лечения.