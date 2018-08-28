Дональд Трамп выразил уважение покойному сенатору Джону Маккейну, несмотря на разногласия в стратегии и политике
Об этом сообщает The Hill. По словам президента США, он подписал распоряжение о том, чтобы флаг США был приспущен до похорон сенатора. Трамп также попросил вице-президента Майка Пенса выступить на церемонии в честь Маккейна, которая пройдет в Капитолии 31 августа. Администрацию президента на похоронах сенатора представят министр обороны Джеймс Мэттис, советник по нацбезопасности Джон Болтон и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли. Ранее Трамп отказался от заявления Белого дома, в котором отмечались заслуги Маккейна, сообщало издание The Washington Post. Сам сенатор-республиканец, еще при жизни завещал не звать Трампа на прощальную церемонию.
Джон Маккейн умер 26 августа на 82-м году жизни. Год назад стало известно, что у него обнаружили опухоль мозга. За несколько дней до смерти политик отказался от продолжения лечения.
Комментарии3
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begly_ 28 августа 2018 | 02:31
Да, у нас так - или хорошо или ничего.., даже если...
com30 28 августа 2018 | 02:39
Даже здесь мнение кремля и трампнаша по отношению к покойному одинаковое.
Совпадение?
Не думаю.
И Джон, имел правильное восприятие кремля и трампнаша.
Видимо у Дждона была чуйка, легко отличал настоящую "шоколадную конфетку", от дерьма завернутого в красивый фантик с надписью "конфетка".
А уж кремль и трампнаш, мастера по красивой обвертке.
begly_ 28 августа 2018 | 02:43
com30:
Пох Кремль! Но вы же видите, как Трамп успешно преобразует Америку., сегодня достигнуты договоренности с Мексикой., биржа на взлете..! Как можно отрицать очевидное?, Трампа давно уже ждала Америка.