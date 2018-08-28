Пентагон опроверг, что США стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракет
Заявления Минобороны России не соответствуют действительности, сказал ТАСС представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон. По его словам, «российские сообщения о наращивании военных возможностей США в Восточном Средиземноморье являются не чем иным, как пропагандой». При этом он отметил, что «это не означает, что США не готовы дать ответ, если президент [Дональд Трамп] даст прямое указание предпринять такие действия». Представитель Пентагона добавил, что Вашингтон «обеспокоен сообщениями из открытых источников о потенциальной наступательной операции сирийского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Идлибе» и «незаконным применением химического оружия».
Ранее в Минобороны России сообщили, что США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по силам Асада после планирующейся провокации с инсценировкой применения химоружия в провинции Идлиб
Комментарии3
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begly_ 28 августа 2018 | 02:33
У страха глаза велики., вот и придумывают.
com30 28 августа 2018 | 02:44
После американского теплого приема кремлевских ихтамнетов под Дейр-эз-Зор, ихтамнетовское министерство шарахается от собственной тени.
А ведь действительно могут повторить.))
com30 28 августа 2018 | 02:54
А если даже стягивают...
Кремлю какое до этого дело?
Боятся, что не предупредят перед началом пусков, или не уверены, что хватит времени слинять?
Ну так пусть кремлевцы концентрируют свои баржи возле Сирии для экстренной эвакуации, тех кого нацлидер трижды уже торжественно выводил от туда, а они все там, прилипли к Сирии как банный лист к ж*пе.
Кровавому Асаду все равно не жить, для него лучше не дожидаться своего черенка от лопаты, самому добровольно приехать в Гаагу и сдаться, может половину срока скостят за явку с повинной, там может и Вову сдать с поьрахами. По крайней мере получит возможность спокойно на полном пансионе прожить старость. Старикам не много надо.
Его коллеги диктаторы Садам и Мубарак, сделали не правильный выбор.