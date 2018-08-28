Стаж для выхода на пенсию военным и силовикам, судя по всему, не будет повышаться в рамках пенсионной реформы
Стаж, необходимый для выхода на пенсию военным и силовикам, судя по всему, не будет повышаться в рамках пенсионной реформы. Как сообщает Русская служба «Би-би-си», эта тема в правительстве уже не обсуждается. По данным британской корпорации, соответствующую инициативу намеревался провести финансовый блок правительства, однако сделать этого не удалось. Источник, близкий к Минобороны, сообщил, что ведомство «отбило две атаки, сейчас отбивает третью».
Военные и сотрудники силовых ведомств могут выходить на пенсию по выслуге лет после 20 лет службы. Пенсия также положена уволенным по состоянию здоровья или по сокращению, если им исполнилось 45 лет и они имеют стаж 25 лет, из которого как минимум половина пришлась на силовые структуры.
Комментарии2
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danko1 28 августа 2018 | 01:15
Как же может Путин против силовиков идти?
Ведь тогда у него не будет надежды на то, что они его и его банду защитят от народа.
kp6ic 28 августа 2018 | 01:24
знают, кому повышать можно, а кому нельзя.