Стаж для выхода на пенсию военным и силовикам, судя по всему, не будет повышаться в рамках пенсионной реформы

Стаж, необходимый для выхода на пенсию военным и силовикам, судя по всему, не будет повышаться в рамках пенсионной реформы. Как сообщает Русская служба «Би-би-си», эта тема в правительстве уже не обсуждается. По данным британской корпорации, соответствующую инициативу намеревался провести финансовый блок правительства, однако сделать этого не удалось. Источник, близкий к Минобороны, сообщил, что ведомство «отбило две атаки, сейчас отбивает третью».

Военные и сотрудники силовых ведомств могут выходить на пенсию по выслуге лет после 20 лет службы. Пенсия также положена уволенным по состоянию здоровья или по сокращению, если им исполнилось 45 лет и они имеют стаж 25 лет, из которого как минимум половина пришлась на силовые структуры.